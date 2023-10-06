Nvidia выпустит бюджетную видеокарту

Nvidia планирует выпустить новую версию видеокарты GeForce RTX 3050 с меньшим объемом памяти и пониженным энергопотреблением.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал WCCFTech со ссылкой на источники.

Урезанная GeForce RTX 3050 предложит 6 ГБ видеопамяти с частотой 1470 МГц, в то время как стандартная версия имеет 8 ГБ памяти с частотой 1552 МГц. Кроме того, разрядность шины новой видеокарты будет составлять 96 бит, а не 128 бит, как у стандартной версии. Новая видеокарта будет потреблять меньше энергии: 70 Вт против 115 Вт у стандартной. Это позволит использовать новинку в более компактных и тихих системах.

Цена новой видеокарты пока не озвучена, но Wccftech предполагает, что она составит около $150. Это сделает новую RTX 3050 доступной для многих пользователей, которые хотят получить высокую производительность и поддержку технологии трассировки лучей от Nvidia.

Новая видеокарта должна появиться на рынке в начале 2024 года, а ее низкая стоимость позволит составить конкуренцию бюджетному графическому ускорителю Intel Arc A580.

Ранее видеокарта Nvidia GeForce RTX 3060 стала самой популярной у пользователей Steam.