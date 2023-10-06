Азербайджан и Израиль изучают потенциальные проекты для взаимодействия в космической отрасли

Потенциал сотрудничества в космической отрасли между Азербайджаном и Израилем значителен, и мы стремимся определить проекты, исследования, над которыми мы могли бы работать вместе.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend в пятницу директор Израильского космического агентства (ISA) Ури Орон в кулуарах 74-го Международного конгресса астронавтики.

"Это отличная конференция. Организация очень слаженная, и программа довольно обширна. Темы охватывают широкий спектр вопросов, связанных с направлениями космической отрасли", - сказал он.

Комментируя недавно установившееся партнерство в этой сфере с азербайджанской стороной, Орон выразил надежду на скорое начало работы над конкретными проектами.

"Я считаю, что только объединив наши усилия, мы сможем добиться значимого прогресса. Космическая отрасль открывает множество возможностей, включая оборону и безопасность, а также научные, образовательные усилия и наращивание потенциала. Наша цель - выявить общие интересы, и это именно то, что мы намерены изучить в ходе наших дискуссий с Azercosmos", - добавил он.

Напомним, что в рамках 74-го Международного конгресса астронавтики в Баку подписан договор о сотрудничестве между ОАО и компанией Israel Aerospace Industries (IAI) по разработке новых наблюдательных спутников Азербайджана.

Согласно договору, в рамках программы "Azersky-2" будут созданы два спутника.

В рамках программы IAI обеспечит все необходимые наземные системы управления и эксплуатации системы "Azersky-2 "в Азербайджане. Будет проведено обучение местных специалистов по управлению спутниками и обработке спутниковых снимков. Спутники будут запущены в 2026 и 2028 годах. А о ракете-носителе, которая выведет спутник на орбиту, станет известно в ближайшие месяцы.