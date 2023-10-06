Премиум-подписка на X может получить три уровня

Социальная сеть X (ранее Twitter), может ввести три уровня премиум-подписки. Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, во время брифинга компании в четверг ее представители заявили, что в настоящее время тестируют разделение премиум-подписки на варианты "Базовый", "Стандартный" и "Плюс". Уровень подписки будет влиять на частоту появления рекламы в социальной сети.

Отмечается, что такой шаг связан с тем, что рекламодатели вкладывают меньшие деньги в X, чем до ребрендинга.

19 сентября владелец социальной сети Илон Маск заявил, что компания будет взимать с пользователей сети "небольшую сумму ежемесячно" для борьбы "с армией ботов".

27 октября 2022 года Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению компании. 6 ноября он объявил о намерении ввести платную верификацию учетных записей в рамках Twitter Blue. Позднее продажа подписки была приостановлена из-за роста числа ложных аккаунтов, однако уже в декабре возобновилась. В апреле 2023 года администрация платформы начала удалять синие галочки, свидетельствующие о подлинности аккаунтов, из учетных записей пользователей, которые не приобрели подписку. Ее стоимость в США для пользователей десктопной версии составляет $8, а для мобильных версий - $11 в месяц.