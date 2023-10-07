«Азербайджанцы издавна демонстрируют толерантность на примере отношений с еврейским населением»

Одним из основных спикеров Международного конгресса астронавтики, который проходит в Баку со 2 по 6 октября, стал всемирно известный писатель-историк Юваль Ной Харари - автор таких абсолютных бестселлеров с многомиллионными тиражами, как "Sapiens: Краткая история человечества", "Homo Deus: Краткая история завтрашнего дня", "21 урок для 21 века".

Участники IAC в Баку с огромным интересом встретили выступления Харари, где он делился своими новыми наблюдениями и исследованиями в сфере человеческого сознания, работы ИИ и устройства мира.



В своем эксклюзивном видеоинтервью советнику министра цифрового развития и транспорта Рашаду Байрамову, Ю. Н. Харари озвучил множество интересных мыслей по поводу освоения космоса, будущего человеческой цивилизации, отношений между азербайджанским и еврейским народами, вопрос интернационального доверия и многое другое.

К примеру, на вопрос о том, мечтал ли когда-нибудь Харари стать космонавтом, он ответил, что его всегда больше интересовал внутренний космос, а не внешний, и, скорее, он "психонавт", нежели астронавт.

А на вопрос о том, в чём секрет прекрасного примера мирного сосуществования евреев и мусульман в Азербайджане на протяжении веков, писатель обрисовал интересную теорию о том, что и война, и мир - это всегда выбор, где "всходят семена того, что ты посеял ранее", а азербайджанцы, прошедшие в прошлом через трудные испытания, на примере отношений с еврейским народом показали насколько они могут быть толерантными и как умеют "сеять семена мира".

Интересным получился ответ и про профессии будущего - Харари рассказал о том, как в самое ближайшее время развитие искусственного интеллекта неминуемо повлияет на рынок труда и какую роль играет наш эмоциональный интеллект в приспособлении к новым реалиям.



Мы предоставляем вниманию наших читателей полную версию видео-интервью.



