Ученые из Гарварда разработали гидрофобное покрытие

Гарвардские специалисты разработали гидрофобное покрытие, способное не намокать месяцами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, результаты работы описаны в статье, опубликованной в журнале Nature Materials.

Вдохновившись естественными водозащитными свойствами некоторых животных (пауками Argyroneta aquatica), команда создала материал со стабильным пластроном. Пластрон - тонкий слой воздуха, задерживаемый волосками. Новый метод позволил определить все необходимые параметры, включая информацию о шероховатости поверхности, гидрофобности поверхностных молекул, покрытии пластрона и углах контакта. Затем специалисты изготовили материал из недорогого титанового сплава с долговечным пластроном, который сохранял поверхность сухой гораздо дольше, чем пластроны живых организмов.

Последующие испытания показали, что покрытие может находиться под водой 208 дней и пережить сотни погружений в чашку Петри с кровью. Это значительно уменьшило рост кишечной палочки и ракушек на ее поверхности и полностью остановило прилипание мидий.

В будущем разработку планируют использовать в биомедицинских целях, например, для сокращения рисков инфицирования при операции или в качестве биоразлагаемых имплантатов, таких как стенты. Кроме того, материал можно применять под водой для препятствия образования ржавчины трубопроводов и датчиков.