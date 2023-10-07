ЕС призвал Apple открыть свою экосистему для конкурентов

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон призвал компанию Apple не препятствовать конкуренции в Евросоюзе (ЕС). Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации агентства, недавно Бретон встречался в Брюсселе с руководителем Apple Тимом Куком. Чиновник потребовал от компании открыть для конкурентов тщательно охраняемую экосистему аппаратного и программного обеспечения. Неизвестно, что ответил Бретону Кук, компания Apple также отказалась от комментариев.

"Следующая задача Apple и других крупных технологических компаний в соответствии с Законом о цифровых рынках (DMA) - открыть свои "ворота" конкурентам", - заявил еврокомиссар в разговоре с Reuters. Тьерри Бретон подчеркнул, что владельцы iPhone должны иметь возможность пользоваться конкурентоспособными услугами - будь то браузеры, магазины приложений или электронные кошельки.

Бретон также заявил, что проблемы безопасности экосистемы американской компании связаны с ее закрытостью. "Регулирование ЕС способствует инновациям без ущерба для безопасности и конфиденциальности", - добавил он.