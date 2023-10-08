https://news.day.az/hitech/1604857.html В Telegram добавили поддержку иврита
В Telegram добавили поддержку иврита
Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в интерфейс мессенджера был добавлен иврит.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он написал в Telegram-канале.
"Сотни тысяч людей регистрируются в Telegram из Израиля и Палестины. В дополнение к арабскому языку, мы только что добавили поддержку иврита в пользовательском интерфейсе мессенджера", - говорится в сообщении Дурова. Он отметил, что каждый "должен иметь надежный доступ к новостям и личному общению в эти тяжелые времена".
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