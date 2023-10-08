В Telegram добавили поддержку иврита

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в интерфейс мессенджера был добавлен иврит.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он написал в Telegram-канале.

"Сотни тысяч людей регистрируются в Telegram из Израиля и Палестины. В дополнение к арабскому языку, мы только что добавили поддержку иврита в пользовательском интерфейсе мессенджера", - говорится в сообщении Дурова. Он отметил, что каждый "должен иметь надежный доступ к новостям и личному общению в эти тяжелые времена".