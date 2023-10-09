Samsung представила чип для флагманских смартфонов
Южнокорейская корпорация Samsung анонсировала процессор нового поколения Exynos 2400.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание SamMobile.
Новый процессор ориентирован на поддержку работы с искусственным интеллектом (ИИ). По словам представителей корпорации, он на 70 процентов производительнее, чем модель прошлого поколения Exynos 2200. Также обработка запросов ИИ происходит в 14,7 раз быстрее.
Чип оснащен графическим процессором Xclipse 940 на архитектуре AMD RDNA3 - в компании отметили, что он имеет улучшенную производительность и поддерживает трассировку лучей. В частности, в играх чип позволяет генерировать более точные отражения и рендеринг теней. По словам журналистов издания, представленный процессор должен появиться в следующих флагманских смартфонах - аппаратах серии Galaxy S24.
Кроме того, Samsung анонсировала технологию Zoom Anyplace для своих 200-мегапиксельных камер. В материале говорится, что она позволит пользователям снимать движущиеся объекты крупным планом с четырехкратным увеличением без какого-либо ухудшения качества изображения.
В конце сентября представители компании Samsung описали важность появления в смартфонах телеобъективов с высоким разрешением. Лучшими инженеры корпорации назвали телеобъективы ISOCELL HP2 и HP3, имеющие разрешение 200 мегапикселей.
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