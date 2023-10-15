Китай приступил к строительству атомной подводной лодки нового поколения.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Подводная лодка будет оснащена ядерным оружием и создаст проблемы для США и их союзников.

Отмечено, что появляется все больше сообщений и доказательств того, что к концу 2030 года китайская сторона разработает подводную лодку, оснащенную баллистическими ракетами "The Type 096". Бесшумность лодки обеспечат российские технологии.