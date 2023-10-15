https://news.day.az/hitech/1604996.html Китай приступил к строительству атомной подводной лодки нового поколения
Китай приступил к строительству атомной подводной лодки нового поколения
Китай приступил к строительству атомной подводной лодки нового поколения.
Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Подводная лодка будет оснащена ядерным оружием и создаст проблемы для США и их союзников.
Отмечено, что появляется все больше сообщений и доказательств того, что к концу 2030 года китайская сторона разработает подводную лодку, оснащенную баллистическими ракетами "The Type 096". Бесшумность лодки обеспечат российские технологии.
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