В iPhone 15 нашли ускоряющий работу интернета модуль

Базовые iPhone 15 и 15 Plus получили такой же улучшенный 5G-модем Qualcomm X70, как и флагманские iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание 9to5Mac, ссылаясь на специалиста компании iFixit Шахрама Мохтари.

Мохтари обнаружил схожий компонент в базовых и флагманских iPhone 15 при их разборке. Специалист похвалил Apple за это решение.

"Это решение показывает, что базовые iPhone - это не просто младшие "братья" и "сестра", вечно получающие устаревшие компоненты. Кажется, компания искренне стремится поддерживать элементы материнских плат в актуальном состоянии, даже несмотря на то, что это требует от нее дополнительных ресурсов", - написал Мохтари.

Qualcomm X70 - это новое поколение 5G модемов. Замеры скорости интернета на iPhone 15 показали, что в сети 5G он 24% быстрее по сравнению с Qualcomm X65 в iPhone 14.

9to5Mac пишет, что кроме повышенной скорости интернета у Qualcomm X70 есть и другие преимущества перед прошлым поколением. Например, новый модем более энергоэффективен, имеет расширенный канал связи, а также лучше ловит связь вдали от сотовых вышек.