Названа главная причина провала Windows 11

Аналитическая фирма Lansweeper проанализировала 33 млн корпоративных компьютеров и пришла к выводу, что главной причиной медленного роста популярности Windows 11 являются высокие системные требования ОС.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Digital Trends.

По данным Lansweeper, на начало октября 2023 года доля Windows 11 среди других версий ОС составляет 8,35%. Годом ранее этот показатель равнялся 5,74%. Аналитики называют этот рост "небольшим скачком".

Исследование Lansweeper также показало, что необходимой для установки Windows 11 мощностью обладают 67,5% рабочих станций. То есть их процессоры имеют тактовую частоту выше 1 ГГц, объем оперативной памяти равен 4 ГБ и более, а встроенной памяти у них от 64 ГБ. При этом аналитики отмечают, что ИТ-службы не спешат обновлять технопарки компаний, так как установка Windows 11, а также последующие настройка и поддержка ОС отнимают много времени.

Из данных Lansweeper следует, что самой популярной на текущий момент версией ОС Microsoft является Windows 10 - она установлена на 80,56% ПК. Windows 11 занимает второе место (8,35%), а Windows 7 - третье (1,34%).