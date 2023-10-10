Названо еще одно отличие между базовыми и премиальными iPhone

Базовые смартфоны Apple могут быть оснащены более дешевыми батареями с пониженным сроком службы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает издание PhoneArena.

Журналисты сослались на отчет инсайдера под ником RGcloudS, который в соцсети X (бывшая Twitter) назвал очередное отличие между базовыми и флагманскими смартфонами Apple. По его информации, компания комплектует iPhone 14 и iPhone 15 - самые доступные телефоны серии - упрощенными аккумуляторы.

Автор объяснил, что батареи стартовых смартфонах, которые стоят 799 долларов, имеют сокращенный срок службы. В свою очередь, дорогие iPhone 14 Pro, 14 Pro Max, 15 Pro и 15 Pro Max оснащаются стандартными аккумуляторами. По словам инсайдера, тем самым Apple экономит на производстве телефонов.

Журналисты PhoneArena заявили, что не нашли достоверных подтверждений сообщению. На сайте Apple указано, что стандартный аккумулятор iPhone гарантированно сохраняет минимум 80 процентов от своей емкости после 500 циклов перезарядки.