Названо сокрытое Apple преимущество iPhone 15 перед iPhone 14

Во время сертификации iPhone 15 в Китае Apple раскрыла характеристики аккумуляторов всех новых моделей, несмотря на то, что в рамках презентации компания умолчала об этом параметре. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Благодаря утечке выяснилось, что все модели iPhone 15 получили более емкие аккумуляторы относительно смартфонов прошлого поколения. В среднем, показатель вырос на пару-тройку процентов.

В частности, в документах, которые попали в СМИ из Китая, указано, что iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max получили аккумуляторы емкостью 3349 мАч, 4383 мАч, 3274 мАч и 4422 мАч соответственно. Для сравнения: аккумуляторы iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro и 14 Pro Max имеют емкость 3279 мАч, 4325 мАч, 3200 мАч и 4323 мАч соответственно.

MacRumors пишет, что в 2022 году в таких же сертификационных записях были указаны точные данные о батареях iPhone 14.

По данным журналистов, несмотря на фактический рост емкости аккумуляторов iPhone 15, автономность смартфонов не выросла. На сайте Apple указано, что базовая модель работает от одного заряда 20 часов, 15 Plus - 26 часов, 15 Pro - 23 часа, 15 Pro Max - 29 часов. Такие же показатели указаны производителем и у моделей прошлого поколения.