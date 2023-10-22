Еще в одной европейской стране захотели запретить продажи iPhone 12

Бельгия может оказаться второй европейской страной, в которой запретят продажи смартфонов Apple 2020 года выпуска. Об этом сообщает издание 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа сослались на заявление государственного секретаря Бельгии по вопросам цифровизации Матье Мишель, которая заявила, что местный регулятор будет изучать влияние iPhone 12 на здоровье потребителей. "Мы немедленно обратились в Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций за подтверждением или по крайней мере анализом", - отметила Мишель.

По словам представителя регулятора, если специалисты обнаружат повышенное электромагнитное излучение iPhone 12, то его продажи могут запретить.

Также на проблему обратили внимание итальянские регуляторы. Кроме того, представители немецкого регулятора BNetzA заявили, что ситуация с запретом iPhone 12 во Франции может оказаться ориентиром для всех европейских стран.

Журналисты 9to5Mac отметили, что Apple уже отреагировали на проблему, пообещав выпустить обновление, которое снизит электромагнитное излучение iPhone 12.