В Windows 11 нашли скрытую игру

В установщике Windows 11 появилась скрытая мини-игра Surf the waves, призванная скрасить ожидание при распаковке файлов ОС. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Редактор The Verge Том Уоррен обнаружил пасхалку при первичной настройке своего нового ноутбука Surface Laptop Studio 2. После включения компьютера Windows 11 начала обновляться и предложила сыграть в мини-игру Surf the waves.

Surf the waves - это пиксельная аркада с видом сверху. В ней нужно управлять серфером, чтобы он не столкнулся с препятствиями на воде.

Уоррен пишет, что Surf the waves похожа на аркаду SkiFree из сборника Microsoft Entertainment Pack 3, выпущенного для Windows еще в 1991 году. Также журналист отметил, что впервые Surf the waves появилась в браузере Edge в 2020 году.

По словам Уоррена, установщик Windows 11 предлагает сыграть в Surf the waves, если идет распаковка файлов масштабного обновления, отнимающая много времени.