Пользователи назвали лучшие смартфоны сентября

Разработчики бенчмарка AnTuTu раскрыли список самых высокооцененных смартфонов сентября под управлением ОС Android, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первое место занял новый складной смартфон Honor Magic V2, который набрал 98,26% положительных отзывов. Появление дорогого устройства на первом месте удивило представителей AnTuTu. Тройку лидеров замыкают Samsung Galaxy S23 Ultra (96,09%) и Realme GT5 (94,69%).

Третью и четвертую позиции разделили между собой Nubia Z50 Ultra (93,74%) и Vivo X90 Pro+ (92,73%).

Базовый Samsung Galaxy S23 занял шестую строчку рейтинга с 91,94% положительных отзывов. Следом за ним идет Xiaomi 13 Pro, которым довольны 91,68% владельцев.

Восьмое, девятое и десятое места достались смартфонам Honor - флагманскому Magic5 Ultimate (90,97%), игровому X40 GT (90,96%) и Magic 5 Pro (90,72%) соответственно.

Отмечается, что топ составлялся на основе пользовательских отзывов на устройствах. Эта оценка никак не связана с производительностью смартфонов и их баллами в бенчмарке AnTuTu. В список вошли только устройства для внутреннего рынка, то есть Китая.