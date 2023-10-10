Раскрыты дизайн и размер бюджетного смартфона Google

Авторитетный инсайдер OnLeaks совместно с порталом SmartPrix опубликовали качественные рендеры среднебюджетного смартфона Google Pixel 8a.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, внешне новинка будет похожа на базовую модель Pixel 8, но с чуть более "толстыми" рамками вокруг экрана. Плоский дисплей диагональю 6,1 дюйма получит 2,5D-стекло с небольшими закруглениями.

В целом Pixel 8a станет немного шире и тоньше прошлогоднего Pixel 7a, представленного в мае 2023 года. Длина устройства составит 152,1 мм, ширина - 72,6 мм, а его толщина - 8,9 мм.

За производительность устройства будет отвечать новый флагманский чип Google Tensor G3 с графическим процессором Mali-G715, а оперативная память составит 8 ГБ.

В сеть уже утекли результаты прохождения Pixel 8a бенчмарка Geekbench, в котором смартфон набрал 1218 и 3175 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. Также, по слухам, Google оснастит новинку теми же двумя камерами, что уже использовались в Pixel 7a.

Флагманскую линейку смартфонов Google Pixel 8 представили 4 октября, а презентация Pixel 8a ожидается лишь весной следующего года.