Представлен новый PlayStation 5

После долгой череды слухов японская корпорация Sony наконец анонсировала новую версию игровой приставки PlayStation 5.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, подробности о новинке появились на официальном сайте компании.

Новое устройство вышло в двух версиях: Digital Edition без дисковода, и Blu-ray Ultra HD со съемным приводом. Устройства придут на смену оригинальным ревизиям PlayStation 5, которые выпускались с 2020 года. Соответственно за ними останутся закреплены оригинальные названия. Хотя СМИ и геймеры все равно называют их Slim-версиями.

Новые устройства на 30% меньше и на 18-24% легче, чем оригинальные модели. Например, вес оригинальной консоли с дисководом равен 4,5 кг, а измененная версия весит уже 3,2 кг. Характеристики старых и новых консолей практически не отличаются. Разница заключается лишь в том, что версия Slim получит жесткий диск объемом 1 ТБ.

Новая версия без привода обойдется в $450, а с приводом - $500. Новинки поступят в продажу в ноябре 2023 года.