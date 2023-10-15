Некоторым пользователям Windows запретили заходить на YouTube

В результате борьбы Google с блокировщиками рекламы на YouTube пользователи браузера Microsoft Edge лишились возможности смотреть видеоролики на популярном хостинге. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал WindowsLatest.

Причиной этого является одна из функций защиты от отслеживания, которая доступна в Edge. Браузер предлагает три уровня защиты: базовый, сбалансированный и строгий. В последнем браузер применяет дополнительные меры для предотвращения отслеживания активности пользователей на всех сайтах, в том числе на YouTube. Это ограничивает возможности компании Google собирать данные о пользователях и показывать им персонализированную рекламу.

Google в свою очередь воспринимает эту функцию в качестве блокировщика рекламы и применяет к пользователям Edge в строгом режиме те же санкции, что и к пользователям других блокировщиков. В результате пользователи не могут смотреть видео на YouTube, пока не отключат строгий режим или не перейдут на платную подписку YouTube Premium.

Представители Google и Microsoft пока не прокомментировали эту ситуацию. Неизвестно, является ли это ошибкой или намеренным действием со стороны Google.