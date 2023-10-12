Американские подростки считают iPhone лучшим смартфоном

iPhone является самым популярным смартфоном среди американской молодежи. Об этом сообщает портал Apple Insider со ссылкой на исследование инвестиционного банка Piper Sandler, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно опросу около 87% молодых респондентов в настоящее время владеют или ранее владели iPhone, а 88% планируют приобрести новый смартфон Apple в будущем. Отмечается, что данные цифры никак не изменились за полгода - исследование в апреле показало точно такой же результат.

Высокий спрос среди подростков также наблюдается и на другие продукты Apple, такие как Apple Watch и Apple Pay. Так, 34% опрошенных заявили, что у них есть "умные" часы от Apple, что на 3% больше, чем в апреле. При этом 42% респондентов использовали сервис Apple Pay в течение последнего месяца, что свидетельствует о доминировании компании на рынке мобильных платежей.

Кроме того, опрос показал, что 31% подростков обладают устройствами виртуальной или дополненной реальности, в то время как полгода назад такими гаджетами владели лишь 29% опрошенных. При этом пользоваться VR-устройствами стали реже - 10% против 14% в апреле 2023 года.