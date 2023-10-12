Microsoft обвинили в неуплате налогов в размере 29 млрд долларов

Компания Microsoft получила уведомление от Налогового управления США (IRS) о неуплате компанией налогов на сумму почти в 29 миллиардов долларов. Об этом сообщается на сайте корпорации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идет о периоде с 2004 по 2013 год. В сентябре текущего года компания получила уведомление от налоговой, потребовав заплатить 28,9 миллиарда долларов, а также штрафы и проценты.

По данным Microsoft, причиной разногласия с налоговой стало то, что компания распределяла прибыль за этот период времени между странами и юрисдикциями. "Мы не согласны с предложенными изменениями и будем решительно оспаривать NOPA через административную апелляционную службу IRS и при необходимости, через судебное разбирательство", - сообщили в компании.

В Microsoft добавили, что не ожидаем окончательного решения этих вопросов в ближайший год.