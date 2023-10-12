SpaceX видит потенциал для развития Starlink в Казахстане

Американская компания SpaceX считает, что ее спутниковая система Starlink поможет обеспечить населенные пункты Казахстана доступом к интернету. Об этом заявила вице-президент SpaceX по бизнес-операциям Starlink Лорен Дрейер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мне кажется, что Starlink идеально подходит для такого рода условий (речь о наличии небольших населенных пунктов на значительном удалении друг от друга - прим. ТАСС). Мы могли бы дополнить инициативы в сфере телекоммуникаций и IT-инфраструктуры страны", - сказала она на пленарной сессии проходящего в Астане цифрового форума Digital Bridge.

В двухдневной программе форума запланировано проведение порядка 30 панельных сессий с международными спикерами, подписание соглашений, а также награждение лучших стартапов, инновационных проектов и предпринимателей. Основной темой мероприятия в 2023 году стало развитие искусственного интеллекта.