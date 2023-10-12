Назван лучший смартфон для селфи

По результатам тестирования DxOMark iPhone 15 Pro Max стал лучшим смартфоном в мире по качеству фронтальной камеры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, iPhone 15 Pro Max опередил своего ближайшего конкурента в лице iPhone 14 Pro на четыре балла, набрав 114 баллов. Это значительный отрыв, учитывая, что оба смартфона оснащены одинаковой фронтальной камерой с разрешением 12 Мп и диафрагмой f/1.9.

По мнению экспертов DxOMark, iPhone 15 Pro Max выдает отличный результат при съемке днем с высоким уровнем стабилизации и обеспечивает хорошую глубину резкости. Кроме того, фронтальная камера смартфона получила качественную систему стабилизации.

Однако смартфон оказался не без недостатков: иногда на снимках заметны артефакты, а также заметна разница в резкости кадров при съемке видео в движении. Также эксперты отметили наличие цифрового шума при всех условиях съемки, хотя это и не повлияло на итоговую оценку.

iPhone 15 Pro Max - флагманский смартфон Apple, представленный 12 сентября 2023 года. Устройство поступило в продажу по цене от $1,2 тыс.