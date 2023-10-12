Новые Apple Watch разочаруют фанатов

Модель Apple Watch 2024 года станет минорным обновлением серии без инновационных функций.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в своем блоге на сайте Medium сообщил известный инсайдер и аналитик компании TF International Securities Минг-Чи Куо.

По данным Куо, следующие часы не получат дисплей типа Micro LED. Скорее всего, эту опцию Apple отложит до устройства 2025 года. Впрочем, аналитик не удивится, что использование матриц нового типа и вовсе начнется только в 2026 году.

Со скепсисом Куо отнесся и к включению в будущие часы неинвазивного глюкометра. По его словам, к 2024 году данная технология Apple точно не будет готова.

Куо подчеркнул, что Apple Watch являются классическим примером продукта, добившегося успеха благодаря репозиционированию. Он обратил на это внимание в контексте того, что в 2023 году поставки Apple Watch просядут на 15% год к году и не превысят отметку 38 млн устройств. То есть, если в 2024 году поставки часов продолжат падать, Apple придется снова прибегнуть к репозиционированию устройства. Однако для этого компании нужно будет предложить инновационные функции.