Starlink запустит сервис сотовой связи

На сайте Starlink появился раздел о сервисе Direct to Cell для отправки через спутники текстовых и голосовых сообщений, а также файлов с любых смартфонов с поддержкой LTE.

SpaceX планирует запустить сервис по обмену текстовыми сообщениями в 2024 году. Ещё через год он будет поддерживать голосовые сообщения и Интернет вещей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Habr, система будет использовать растущую спутниковую сеть Starlink.

Похоже, что сервис будет конкурировать с собственной спутниковой функцией Emergency SOS от Apple для iPhone, а также с AST Space Mobile, которая также предложит услуги сотовой спутниковой связи для смартфонов в следующем году.

SpaceX необходимо получить разрешение Федеральной комиссии по связи для запуска сервиса. Такие компании, как AT&T, Dish Network и партнёр Apple Globalstar, уже выступили против некоторых усилий SpaceX по развитию сотовой спутниковой службы.

На странице Direct to Cell отмечается, что SpaceX планирует оснастить спутники компании "усовершенствованным модемом eNodeB". В результате они могут превратиться в "вышку сотовой связи в космосе, обеспечивающую сетевую интеграцию, аналогичную стандартному партнёру по роумингу".

Компания также надеется привлечь к сотрудничеству других операторов сотовой связи. На странице есть контактная форма, с помощью которой они могут связаться с SpaceX по поводу расширения своих мобильных сетей.

В августе 2022 года SpaceX и T-Mobile представили свой план по предоставлению спутниковой связи на мобильные телефоны. Компании планировали использовать диапазоны 1910-1915 МГц и 1990-1995 МГц (G-Block). Сообщалось, что они начнут тестировать услугу на территории США до конца 2023 года.