Apple не исправила проблему с перегревом iPhone 15 Pro

Пользователи флагманских смартфонов Apple продолжили жаловаться на повышенный нагрев устройств даже после выхода исправляющего обновления. Об этом сообщает издание ZDNet, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа сослались на своих читателей, которые пользуются Phone 15 Pro и 15 Pro Max. Ранее модели заподозрили в повышенном нагреве, и Apple выпустила обновление iOS 17.0.3., которое должно было исправить проблему. Однако пользователи заметили, что смартфоны продолжили перегреваться.

По словам одного из владельцев смартфона, аппарат стал нагреваться даже при обычном использовании. Так, температура задней панели устройства повышается при звонке продолжительностью более минуты и съемке 4-5 фотографий сразу. Автор отметил, что обновление не решило проблему.

Один из читателей заявил, что ранее не испытывал проблемы с перегревом iPhone 15 Pro. Однако телефон стал перегреваться после того, как он установил iOS 17.0.3. Так, температура девайса стала стремиться к 40 градусам даже во время обычного использования.