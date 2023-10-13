Бренд HONOR объявляет о специальной октябрьской акции Sehirli HONOR Anları. Во время данно й акции пользователи могут приобрести избранные устройства HONOR со скидками до 250 азн, а также подарки при покупке смартфонов и планшетов. Акция продлится до 22 октября.

При покупке флагманского смартфона HONOR Magic5 Pro пользователи смогут получить в подарок: умные часы HONOR Watch 4 и наушники HONOR CHOICE Earbuds X5, а также дополнительную скидку 250 азн за наличную покупку и выгодные беспроцентные условия на 12 месяцев в рассрочку.

Помимо флагмана, в рамках акции можно выгодно приобрести обе версии новой модели HONOR 90 со скидкой в 150 азн за наличную покупку и в рассрочку устройство с объёмом памяти 512 Гб на 15 месяцев без процентов, а версию с памятью 256 Гб на 12 месяцев, в подарок пользователи получат портативный динамик Honor Choice Portable.

В акции также участвуют смартфоны Х серии; HONOR X8a и HONOR X9a, а также HONOR 90 lite, которые можно будет приобрести со скидкой 100 азн за наличные и на 12 месяцев без процентов в кредит.

Специальные предложения распространяются также на планшеты HONOR, которые можно будет приобрести на 12 месяцев без процентов в рассочку и получить в подарок защитный кейс Book Case Flip Cover. А за наличную покупку пользователь получит скидку 70 азн на Pad 8, 60 азн на Pad X9 и 50 азн на Pad X8.

Данная акция действительна в партнерских магазинах HONOR: İrşad, Baku Electronics, Kontakt Home, Smart Electronics, Bytelecom, Elit Optimal, Soliton, Music Gallery и Umico.