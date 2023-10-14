Meta будет удалять контент производства ХАМАС

Американская компания Meta, соцсети Facebook и Instagram будет удалять контент производства ХАМАС или тех, кто поддерживает движение. Об этом говорится в сообщении на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В компании подчеркнули, что правительство США относит ХАМАС к иностранным террористическим движениям.

"ХАМАС запрещен на наших платформах, и мы удаляем восхваления и поддержку этой организации, когда нам становится об этом известно, продолжая при этом разрешать общественно-политический дискурс", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что продолжат публиковать новости, вопросы, связанные с правами человека, или академические, нейтральные и осуждающие дискуссии.

Для мониторинга поступающей в соцсети информации в Meta создан специальный оперативный центр, в который входят люди, свободно говорящие на арабском языке и иврите. С 7 октября в соцсетях компании были удалены или помечены как "тревожные" 795 тысяч единиц контента.