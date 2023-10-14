Назван смартфон с лучшим экраном в мире

Эксперты DxOMark опубликовали свои оценки дисплеев новых флагманских смартфонов Google Pixel 8 и 8 Pro.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, обе модели показали выдающиеся результаты и заняли первое место в списке всех протестированных устройств, обогнав конкурентов от Samsung, Apple и Xiaomi.

По мнению DxOMark, оба экрана имеют отличную цветопередачу, хорошую читаемость при разном освещении, качественную обработку HDR10-видео, а также высокую плавность и отзывчивость.

Однако у них также есть некоторые недостатки, такие как потеря деталей в темных областях при низкой яркости, случайные нажатия на экран при работе с устройством и заметный алиасинг (резкое изменение картинки) в играх.

Pixel 8 Pro получил 154 балла по шкале DxOMark, став лучшим в своей категории. Pixel 8 получил такую же общую оценку, несмотря на то, что его экран немного проще и не имеет динамической частоты обновления.

Флагманский Pixel 8 Pro оснащен 6,7-дюймовымым OLED-экраном с разрешением 2992х1344, пиковой яркостью 2400 нит и адаптивной частотой обновления до 120 Гц (LTPO). Базовый Pixel 8 предлагает OLED-дисплей на 6,2 дюйма с разрешением 2400х1080, пиковой яркостью 2000 нит и частотой обновления 120 Гц.