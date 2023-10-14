В Евросоюзе проверят соцсеть X

Евросоюз начал расследование в отношении соцсети X (ранее Twitter) с целью проверки факта распространения дезинформации по конфликту в Израиле.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в случае выявления нарушения платформу Илона Маска ожидают санкции, сообщает Politico.

Соцсети предстоит пройти проверку на соблюдение требования нового европейского законодательства о цифровых услугах, которое вступило в силу в августе 2023 года. По этому закону операторы социальных сетей обязаны удалять информацию, признанную ложной сетью независимых экспертов по проверке фактов, поддерживаемой Еврокомиссией. В противном случае операторам грозит штраф в размере 6% от глобальных доходов компании. Согласно Politico, это первое подобное расследование в ЕС.

По словам комиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона, закон о цифровых услугах призван защитить свободу выражения и демократию, в том числе во времена кризиса. Он утверждает, что публикуемые в X кадры, снятые ХАМАС, используются для распространения нелегального контента и дезинформации внутри ЕС.

Владелец X американский бизнесмен Илон Маск отверг обвинения еврокомиссара Тьерри Бретона и заявил, что его социальная сеть является открытой и прозрачной платформой. Он также отметил, что Еврокомиссия не привела конкретных примеров дезинформации, которые якобы распространяются в соцсети. Маск добавил, что X следует своей политике, согласно которой все аккаунты считаются открытыми источниками информации.

Главный исполнительный директор X Линда Яккарино ответила на опасения, высказанные Бретоном в публичном письме, заявив, что компания "активно работает над удовлетворением оперативных потребностей быстро развивающегося конфликта".

Еврокомиссия примет решение, по результатам которого может быть начато официальное разбирательство после 31 октября.

Отмечается, что Бретон также направил письмо главе Meta Марку Цукербергу с требованием удалить дезинформацию со страниц принадлежащих компании соцсетей и подать отчет о проделанной работе в течение 24 часов.