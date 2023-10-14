Microsoft купила Activision Blizzard

13 октября Microsoft сообщила о завершении покупки Activision Blizzard. Теперь корпорации принадлежат все внутренние студии и IP издателя.

Как передает Day.Az со ссылкой на Habr, стоимость сделки составила $68,7 млрд - это крупнейшее приобретение в истории игровой индустрии.

После закрытия сделки игры Activision Blizzard начнут пополнять подписку Game Pass. Однако недавние релизы вроде Diablo IV войдут в неё не раньше 2024 года.

Процесс покупки игровой студии занял 20 месяцев из-за проверки многочисленными антимонопольными регуляторами - в частности, американской FTC и британской CMA. Последняя одобрила слияние лишь 13 октября.