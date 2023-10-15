Миссия НАСА начала путешествие к астероиду "Психея"

Космический аппарат НАСА "Психея" отправился в пятницу в шестилетнее путешествие к астероиду, покрытому редким металлом, передает Day.Az со ссылкой на Astronews.

Большинство астероидов, как правило, скалистые или ледяные, и это первое исследование металлического астероида. Ученые полагают, что он может быть остатком ядра ранней планеты.

SpaceX запустила космический корабль "Психея" из Космического центра Кеннеди НАСА. Он должен достичь одноименного астероида в 2029 году.

Из богатых металлами астероидов, обнаруженных к настоящему времени, Психея - самый крупный. Он находится во внешней части главного пояса астероидов. Психею обнаружили в 1852 году.

Размеры астероида составляют около 232 километров в поперечнике в самом широком месте и 280 километров в длину. Считается, что поверхность астероида тусклая, преимущественно серая, покрытая мелкими металлическими зернами из-за космических ударов.

Миссия стоимостью 1,2 миллиарда долларов будет использовать окольный маршрут, чтобы добраться до астероида. Космический корабль пролетит мимо Марса в 2026 году. Через три года он достигнет астероида и попытается выйти на орбиту вокруг него.

"Психея" оснащена солнечными батареями и двигателями, работающими на ксеноновом газе. Также будет тестироваться экспериментальная система связи, использующая лазеры вместо радиоволн в попытке расширить поток данных из глубокого космоса на Землю.

Космический аппарат должен был взлететь год назад, но запуск откладывался из-за задержек в тестировании программного обеспечения для полета и других проблем. Таким образом, вместо того, чтобы прибыть к астероиду в 2026 году, как первоначально планировалось, космический аппарат доберется туда не раньше 2029 года.