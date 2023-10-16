Япония начинает разработку наземых боевых дронов

Министерство обороны Японии намерено во второй половине 2020-х годов приступить к практическим испытаниям боевых наземных беспилотных машин, предназначенных для обороны отдаленных островов в Восточно-Китайском море, которые протянулись практически до Тайваня.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, разработка таких устройств начнется в 2023 финансовом году (завершается 31 марта 2024 года), сообщила ведущая экономическая газета страны Nikkei.

Боевые машины-роботы будут предназначены главным образом для борьбы с воздушными целями, в первую очередь с дронами. Они должны самостоятельно передвигаться, в том числе по пересеченной местности, и выбирать наиболее важные и подходящие цели для уничтожения, использовав возможности искусственного интеллекта.

Беспилотные боевые машины, отмечает газета, призваны восполнить нарастающую нехватку личного состава вооруженных сил Японии, вызванного низкой рождаемостью, постепенным старением и сокращением населения страны.

Разработка таких устройств будет осуществляться в соответствии с положениями пересмотренной стратегии обеспечения национальной безопасности, которую правительство страны утвердило в декабре прошлого года. Она предусматривает, что беспилотные боевые системы различных типов должны стать одной из основ военного потенциала Японии.