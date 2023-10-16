Названа самая продаваемая игра в мире

Компания Mojang объявила, что игра Minecraft разошлась тиражом в количестве 300 млн копий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал WindowsCentral.

По данным Mojang, игра превзошла отметку в 300 млн копий, проданных на разных платформах. Это на 115 млн больше, чем у ее ближайшего соперника - Grand Theft Auto V.

За последние два с половиной года продажи Minecraft выросли на 26%. Так, в апреле 2021 года Mojang заявила, что игра на тот момент разошлась тиражом в 238 млн копий. Таким образом, за это время было продано еще 62 млн копий игры.

В следующем году Minecraft исполнится 15 лет. Mojang планирует проводить разного рода мероприятия и обновления, посвященных этому юбилею, на протяжении всего 2024 года.

Minecraft - компьютерная игра в жанре песочницы, созданная шведским программистом Маркусом Перссоном и выпущенная его студией Mojang AB, опубликованная впервые в 2009 году. Через пять лет Microsoft приобрела права на Minecraft вместе со студией Mojang AB за $2,5 млрд. Игра породила спин-оффы, а также выходила на разных платформах и консолях нескольких поколений.