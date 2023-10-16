Apple сломала «Контакты» в iOS 17

Популярный техноблогер Аарон Золло (ZolloTech) рассказал на своей странице в X (ранее Twitter) о новом баге в iOS 17.0.3, из-за которого произвольно пропадают изображения и имена контактов.

"В iOS 17.0.3, похоже, есть еще одна проблема: изображения и имена контактов исчезают случайным образом. И у моей жены, и у зятя была одна и та же проблема. Один случай был вчера, другой - сегодня. Сталкивался ли с подобным кто-нибудь?" - написал Золло, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В комментариях под этой публикацией подписчики техноблогера рассказали, что тоже встречали данный баг. Причем у некоторых он проявился с самого первого релиза iOS 17. У других подобная проблема была замечена еще на прошлогодней iOS 16.

Один из пользователей рассказал, что в его случае изображения не прогружаются в галерее - вместо эскизов своих фото и видео он видит белые квадраты.

Каждый год Apple выпускает новое поколение iPhone, сопровождая их релиз обновлением мобильной операционной системы iOS. Как правило, в течение первых двух месяцев после выхода прошивки, пользователи жалуются на разное количество багов, мешающих стабильной работе устройства.