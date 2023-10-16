Зум-камера в новом флагмане Samsung станет хуже

Флагманский смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra вместо привычной для моделей этой линейки 10-кратного оптического зума получит пятикратный, как в iPhone 15 Pro Max.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает авторитетный инсайдер RGcloudS на своей странице в X (ранее Twitter).

Согласно источнику, смартфон сохранит функцию 100-кратного приближения, несмотря на снижение оптического приближения. При этом разрешение перископа будет увеличено с 10 Мп в S23 Ultra до 48 Мп.

Основные четыре камеры включают в себя главный 200-мегапиксельный широкоугольный датчик Samsung HP2SX размером 1/1,3 дюйма. Он будет дополнен ультраширокоугольным модулем Sony IMX564 размером 1/2,55 дюйма на 12 Мп и телеобъективом Sony IMX754 размером 1/3,52 дюйма на 10 Мп с трехкратным оптическим зумом, а также 48-мегапиксельный перископ.

По слухам, презентация смартфонов линейки Samsung Galaxy S23 состоится уже в январе 2024 года. Смартфоны получат схожий с предшественниками дизайн, а за производительность в новинках будет отвечать флагманские чипы Samsung Exynos 2400 или Snapdragon 8 Gen 3 в зависимости от региона продаж.