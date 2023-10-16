Базовые функции в Spotify сделали платными

Сервис Spotify изменил политику использования своего бесплатного тарифа в Индии, ограничив большую часть базовых функций.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал Rozetked.

С 9 октября 2023 года индийские пользователи без подписки лишились ряда функций, которые были доступны им с момента запуска сервиса в этой стране в 2019 году. Теперь они не могут ставить треки на повтор, перематывать их, выбирать порядок воспроизведения песен в плейлистах и переключаться на предыдущий трек. Эти ограничения действуют для бесплатных пользователей во всех других странах, где работает Spotify.

Кроме того, Spotify ввел новый режим Smart Shuffle для бесплатных пользователей. Он добавляет к плейлистам рекомендации, основанные на настроении и жанре выбранных треков. Функция "Перемешать" теперь доступна только для подписчиков Spotify Premium.

Изменения коснулись не только индийских пользователей, но и тех, кто использует индийские аккаунты в других странах, например в России. В России Spotify запустился в июле 2020 года, но уже в апреле 2022 года сервис объявил о прекращении работы в РФ. Чтобы продолжать пользоваться сервисом, многие россияне перешли на аккаунты других регионов.