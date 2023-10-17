https://news.day.az/hitech/1606890.html Шлем для защиты лица от падения телефона создали в Японии
Шлем для защиты лица от падения телефона создали в Японии
Любителям засыпать с телефоном теперь придется ложиться в кровать в каске. Так безопаснее. Она поможет избежать травм при падении гаджета на лицо, в этом уверен создатель устройства, известный своими абсурдными изобретениями, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Вслед за машинкой для проветривания футболок японец создал шлем, который мгновенно закрывает голову специальной ширмой (в случае приближения к нему предмета).
Автор обещает, что нос останется целым, а вот смартфон - вряд ли.
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