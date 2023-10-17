Шлем для защиты лица от падения телефона создали в Японии

Любителям засыпать с телефоном теперь придется ложиться в кровать в каске. Так безопаснее. Она поможет избежать травм при падении гаджета на лицо, в этом уверен создатель устройства, известный своими абсурдными изобретениями, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Вслед за машинкой для проветривания футболок японец создал шлем, который мгновенно закрывает голову специальной ширмой (в случае приближения к нему предмета).

Автор обещает, что нос останется целым, а вот смартфон - вряд ли.