Blue Origin платформу для космической логистики

Космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin представила многофункциональную платформу Blue Ring, ориентированную на обеспечение космической логистики и доставки.

Как передает Day.Az, со ссылкой на компанию Blue Origin, рассчитанная на пятилетний срок эксплуатации платформа может дозаправляться на орбите, а также заправлять топливом другие космические аппараты. Blue Origin берет на себя все затраты на разработку и предлагает платформу как полностью готовый сервис.

Для достижения такой амбициозной цели Blue Origin работает над созданием многоразовых ракет, орбитальных станций и лунных посадочных аппаратов, стремясь создать будущее, в котором миллионы людей будут жить и работать в космосе.

Кроме того, компания представила новое бизнес-подразделение In-Space Systems для широкого продвижения своих услуг в области транспорта, хостинга, заправки, ретрансляции данных, облачных вычислений и других услуг. Возглавлять In-Space Systems будет старший вице-президент Blue Origin по внутрикосмическим системам Пол Эберц (Paul Ebertz).

Сообщается, что проект превзойдет все существующие концепции орбитальных транспортных средств, буксиров и двигательных установок ESPA. Blue Ring сможет нести более 3 тонн полезной нагрузки, в зависимости от того, будет ли космический аппарат выводиться на одну или несколько околоземных орбит, включая геостационарные, и/или к точкам Лагранжа, окололунному пространству, лунным орбитам или даже в межзвездное пространство.

Особенностью платформы является гибридная система химического и солнечно-электрического двигателя, разработанная в Blue Origin. Для электропитания платформа Blue Ring будет оснащена выдвижными солнечными панелями, имеющими размах около 43 метров.

Первый запуск Blue Ring состоится в 2025 году.