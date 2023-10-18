В Google Chrome появится полезная функция

В браузере Google Chrome появилась новая функция, которая позволяет видеть, сколько оперативной памяти (ОЗУ) занимают открытые вкладки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, это поможет оптимизировать работу браузера и улучшить производительность компьютера, сообщает портал WindowsLatest.

Нововведение будет отображать объем ОЗУ, который потребляет каждый сайт. Для этого достаточно навести курсор на интересующую вкладку, после чего под названием сайта появится вся необходимая информация. Таким образом, пользователи смогут легко определить, какие вкладки являются наиболее "прожорливыми", и закрыть их при необходимости.

Добавлением такого нововведения Google намерена решить проблему чрезмерного потребления системных ресурсов своим браузером. Chrome является одним из самых популярных браузеров в мире, но он также известен большим потреблением ОЗУ, что может приводить к снижению скорости работы компьютера.

Новая функция уже доступна для некоторых пользователей стабильной сборки Google Chrome. Вскоре она начнет появляться у других пользователей браузера.