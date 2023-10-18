Xiaomi официально представила прошивку, которая заменит MIUI

Главный исполнительный директор компании Xiaomi Лей Цзунь анонсировал новую операционную систему HyperOS, которая призвана стать наследницей популярной оболочки MIUI.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал ITHome.

"Начиная с сегодняшнего дня, мы будем постепенно прощаться с MIUI! Спасибо всем друзьям, которые поддерживают MIUI. MIUI навсегда останется в нашей памяти", - заявил Лей Цзунь.

Глава компании дополнил анонс своей фотографией со смартфоном Xiaomi 14 с HyperOS в руках.

Ранее в сети активизировались слухи о готовящейся к выходу новой прошивке от Xiaomi, которая будет называться MiOS. Не исключено, что компания изменила название своей новой ОС перед анонсом.

Полноценная презентация HyperOS состоится вместе с новой линейкой флагманских смартфонов Xiaomi 14 уже 27 октября. По словам представителей компании, прошивка HyperOS будет постепенно распространяться на все устройства Xiaomi, заменяя MIUI.

По всей видимости, компания Xiaomi намерена повторить успех Huawei, объединившей свои устройства в одну экосистему операционной системы HarmonyOS.

Компания Xiaomi была основана 6 апреля 2010 года. Ее первым продуктом стала прошивка MIUI, основанная на Android. Ее релиз состоялся в августе того же года, а первый смартфон компании, Xiaomi Mi 1, увидел свет лишь в августе 2011.