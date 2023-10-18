GTA может появиться в Netflix

Netflix и Take-Two Interactive обсуждали возможность включения Grand Theft Auto в свой стриминговый сервис.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Неизвестно, о какой именно части популярной франшизы от Rockstar шли переговоры между компаниями. Чем закончились переговоры, не сообщается.

В настоящее время Netflix предлагает своим подписчикам игры, преимущественно адаптированные для мобильных устройств. Как Grand Theft Auto могла бы работать на разных платформах через стриминг, неясно.

По данным The Wall Street Journal, Netflix значительно увеличил количество загрузок игр в своем приложении за последний год - с 30,4 до 70,5 млн. Однако лишь менее 1% подписчиков активно проводят время в этих играх.

Netflix также планирует расширить каталог игр, основанных на своих популярных шоу, таких как "Игра в кальмара", "Уэнсдей", "Черное зеркало" и "Операция по спасению".

В настоящее время студия Rockstar Games разрабатывает Grand Theft Auto VI, продолжение популярной криминальной франшизы, в которой, по слухам, будет два главных героя: парень Джейсон и девушка Люсия. По сообщениям инсайдеров, трейлер игры могут выпустить уже 26 октября.