Продажи iPhone 15 в Китае резко упали

По исследованиям многочисленных аналитиков, снижение спроса на iPhone 15 в Китае связано с популярностью флагманского смартфона Huawei Mate 60 Pro.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал MyDrivers.

По данным Counterpoint Research, спрос на новую серию iPhone 15 в Китае за первые 17 дней начала продаж снизился на 4,5% по сравнению с прошлогодней статистикой iPhone 14. Основным фактором, повлиявшим на этот результат, стал высокий уровень продаж нового флагмана Huawei Mate 60 Pro, который в этом году, по прогнозам Counterpoint, разойдется тиражом от 5 до 6 млн штук в Китае.

В отчете Jefferies Securities отмечается, что Huawei Mate 60 Pro обошел новинки Apple на китайском рынке и вышел на лидирующую позицию по объему продаж. В то же время продажи iPhone 15 значительно сократились, а спад может достигать двузначных показателей.

CINNO Research прогнозирует, что общий объем продаж смартфонов Apple в Китае в 2023 году составит 45,5 млн устройств, что на 2% меньше, чем в предыдущем году. Серия iPhone 15 также проигрывает своему предшественнику iPhone 14, показывая спад на 22% или на 2,9 млн единиц за тот же период.

Согласно TrendForce, доля производства более дорогих моделей iPhone 15 Pro возрастет до более чем 60%. В целом, Apple произведет около 220-225 млн iPhone в течение года, что на 5% меньше, чем годом ранее.