Описана опасность чат-ботов

Чат-боты с искусственным интеллектом (ИИ) могут раскрывать и собирать персональную информацию от пользователя. Об этом сообщает издание Wired, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Опасность чат-ботов описали ученые Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH). По словам профессора информатики Мартина Вечева, люди деляются с ботами большими объемами информации, даже не представляя, что это может быть небезопасно: "Это очень, очень проблематично".

Коллеги Вечева отметили, что ChatGPT и прочие чат-боты могут собирать и анализировать данные пользователя, изучая безобидные диалоги. Они могут узнать расу, местоположение, род занятий пользователя и многое другое. Эту информацию можно использовать в качестве таргетированной рекламы или для мошенничества.

Мартин Вечев привел пример, что если человек сообщает чат-боту, что он сел на утренний трамвай, то ИИ может сделать вывод, что пользователь, скорее всего, живет в Европе, где трамваи распространены. Специалисты сообщили о своем исследовании компаниям OpenAI, Google, Meta и Anthropic, которые занимаются разработкой чат-ботов.