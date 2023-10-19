В Сети опубликовали скриншоты интерфейса Xiaomi HyperOS

Несколько дней назад Xiaomi анонсировала операционную систему HyperOS, которая заменит собой MIUI и будет работать как на смартфонах, так и на умных устройствах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Habr, теперь журналисты опубликовали скриншоты грядущей ОС.

Во внимание журналистов попали скриншоты переработанного центра управления, который сохранил общий дизайн MIUI, но обзавёлся новыми элементами. Главным нововведением стала плавная анимация, с которой открывается центр управления при смахивании. В издании GSM China отметили, что новая анимация очень похожа на iOS и создаёт впечатление, что рабочий стол и центр управления - единая система.

В MIUI 14 для просмотра всех иконок быстрого взаимодействия пользователь должен свайпать для перелистывания страниц. В HyperOS отошли от этого, вернувшись к MIUI 12, когда все иконки находились на одной странице. Свайпы заменили на скроллинг, что, как отмечают журналисты, должно быть удобнее.

Вместе со скриншотами в Сеть утекло приложение HyperOS Camera, которое должно прийти на смену штатной камере в MIUI. Журналисты отмечают, что дизайн приложения очень похож на iOS-камеру. Используются похожие цвета, а элементы интерфейса расположены на тех же местах, что и в iPhone. Сообщается, что установить приложение HyperOS Camera можно будет на все смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco.