Apple готовится к выпуску первого складного iPad

Компания Apple запланировала выпуск первого складного iPad.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает издание Digitimes.

Журналисты медиа изучили цепочки поставок и выяснили, что Apple работает над разработкой планшета со складным экраном. Инсайдеры сообщили, что мелкосерийное производство устройства может начаться в 2024 году. Девайс должны представить в конце 2024 или начале 2025 года.

В материале говорится, что инженеры Apple выбирают, какую конструкцию должен иметь будущий аппарат - единую с гибким дисплеем или состоять из двух половинок. В частности, компания ведет переговоры о поставках компонентов с Samsung Display и LG Display.

Сейчас Apple склоняется к тому, чтобы выпустить iPad, который состоит из одной детали и имеет гибкий экран. Однако специалисты озабочены тем, что на таком дисплее в процессе эксплуатации может появиться заметная складка. В американской корпорации также серьезно относятся к разработке шарнира для планшета. Так, шарнир, используемый для MacBook, имеет очень сложную конструкцию и состоит из 885 деталей.