Еврокомиссия начала расследование в отношении Meta и TikTok

Еврокомиссия объявила о начале расследования в отношении социальных сетей Meta (Facebook, Instagram) и TikTok в связи с распространением "ложной информации" и "незаконного контента" после нападения ХАМАС на Израиль, передает Day.Az со ссылкой на Le Figaro.

Брюссель обратился к руководствудвух платформ с просьбой предоставить подробную информацию о мерах, принимаемых ими для предотвращения этого, говорится в пресс-релизе.

В Еврокомиссии пояснили, что направили официальный запрос о предоставлении информации Meta и TikTok через неделю после того, как запустили аналогичную процедуру в отношении X (бывший Twitter) в соответствии с новым европейским законодательством о цифровых услугах Digital Services Act (DSA).