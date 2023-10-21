ВОЗ видит в искусственном интеллекте новые возможности в сфере здравоохранения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает к более эффективному регулированию использования искусственного интеллекта (ИИ) в сфере общественного здоровья. В опубликованном последнем руководстве организации подчеркивается важность создания безопасных систем искусственного интеллекта и развития диалога об их использовании в качестве положительного инструмента, сообщает Day.Az.

Учитывая растущую доступность медицинских знаний и прогресс в аналитических методах, эксперты ВОЗ осознают потенциальные возможности ИИ для улучшения результатов в области здравоохранения. Это, в частности, касается клинических испытаний и медицинской диагностики.

Однако при использовании данных о здоровье системы искусственного интеллекта потенциально могут получить доступ к конфиденциальной личной информации, что требует создания надежной правовой и нормативной базы для защиты конфиденциальности.

"Искусственный интеллект открывает большие перспективы в сфере здравоохранения, но также сопряжен с серьезными проблемами, включая неэтичный сбор данных, угрозы кибербезопасности, а также предвзятость или дезинформацию", - сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

В контексте необходимости ответственно управлять стремительным развитием технологий искусственного интеллекта в области здравоохранения в ВОЗ подчеркивают важность прозрачности, документации и проверки данных.

"Это новое руководство поможет странам эффективно регулировать ИИ и использовать его потенциал, будь то при лечении рака или выявлении туберкулеза, минимизируя при этом риски", - сказал Гебрейесус.

Как отмечают в ВОЗ, системы искусственного интеллекта сложны и зависят не только от кода, на базе которого они созданы, но и от данных, на которых они обучаются. Более эффективное регулирование поможет справиться с проблемой предрассудков и дискриминации.

При использовании ИИ необходимо ввести правила, по которым он будет обучаться на основе данных, сегрегированных по таким категориям, как пол, раса и этническая принадлежность, и наборы данных будут репрезентативными.