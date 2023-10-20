Apple представила обновленный iPad

Многочисленные инсайдеры указывали на предстоящую презентацию сразу нескольких планшетов Apple, однако в указанный срок компания выпустила лишь новый стилус. Оказалось, что вместе с ним был представлен обновленный iPad 10, но только для китайского рынка, сообщает портал 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Обновленный iPad 10 для рынка Китая ничем не отличается от аналогичных планшетов из других регионов. Ключевая особенность новинки в том, что планшеты с поддержкой сотовой связи научились принимать eSIM. В представленной в 2022 году оригинальной версии, которая продавалась в Китае, нужно было использовать физическую nano-SIM. При этом данная функция будет доступна только абонентам China Unicom.

iPad 2022 года с поддержкой eSIM доступен для покупки еще с самого анонса в Северной Америке, Европе, Индии и на других рынках. Отмечается, что в Китае eSIM не очень популярны, так как многие пользователи по-прежнему используют физические SIM-карты.

iPad (2022) на 64 ГБ с поддержкой eSIM продается в Китае за 4,8 тыс. юаней, тогда как Wi-Fi-версия без модуля сотовой связи обойдется в 3,6 тыс. юаней.