США раздумывают отключить Китай от облачных серверов

США рассматривают возможность ограничить доступ Китая к cloud-услугам на серверах своих компаний.

Как передает Day.Az, об этом сообщает новостной сайт японской фондовой биржи Nikkei со ссылкой на Алана Эстевеса, замминистра торговли США по вопросам промышленности и безопасности.

В Вашингтоне опасаются, что, пользуясь мощностями американских серверов, КНР будет развивать искусственный интеллект в военных целях.

"В будущем искусственный интеллект, возможно, будет использоваться для управления и контроля за военной логистикой и радарами, а возможности электронных вооружений будут развиваться. Поэтому мы хотим быть уверены, что контролируем использование таких технологий", - добавил Эстевес.

Несколько дней назад США в тех же целях усилили контроль над экспортом в Китай чипов нового поколения.