США раздумывают отключить Китай от облачных серверов
США рассматривают возможность ограничить доступ Китая к cloud-услугам на серверах своих компаний.
Как передает Day.Az, об этом сообщает новостной сайт японской фондовой биржи Nikkei со ссылкой на Алана Эстевеса, замминистра торговли США по вопросам промышленности и безопасности.
В Вашингтоне опасаются, что, пользуясь мощностями американских серверов, КНР будет развивать искусственный интеллект в военных целях.
"В будущем искусственный интеллект, возможно, будет использоваться для управления и контроля за военной логистикой и радарами, а возможности электронных вооружений будут развиваться. Поэтому мы хотим быть уверены, что контролируем использование таких технологий", - добавил Эстевес.
Несколько дней назад США в тех же целях усилили контроль над экспортом в Китай чипов нового поколения.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре